Call of Duty Modern Warfare 3 - Die Kampagne ist ab sofort spielbar!

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Wie beim direkten Vorgänger können Vorbesteller*innen aber schon eine Woche früher mit der Kampagne loslegen. Mit einem neuen Trailer feiert Activision jetzt den Early-Access-Start.

Modern Warfare 3 erzählt die 2019 gestartete Geschichte weiter. Es gibt also ein Wiedersehen mit der Task Force 141 rund um Captain Price und Co. sowie einem alten Bösewicht-Bekannten – Vladimir Makarov. Der Multiplayer von MW3 startet dann in der kommenden Woche.