Call of Duty: Modern Warfare 3 mit einem ersten Teaser offiziell enthüllt

Activision hat endlich den Startschuss für die Werbekampagne zum nächsten Call of Duty gestartet.

Wie erwartet handelt es sich dabei um Modern Warfare 3. Mit einem ersten Teaser bekommen wir so jetzt einen Blick auf die Story. Diese knüpft voraussichtlich an den Vorgänger an und wir stellen uns in der Rolle der Taskforce 141 gegen Vladimir Makarov stellen. Dieser entpuppte sich bereits als Bösewicht am Ende des zweiten Teils.

Modern Warfare 3 erscheint am 10. November, die Konsolen wurden aber noch nicht bestätigt. Es ist aber davon auszugehen, dass das Spiel für alle aktuellen Plattformen außer der Nintendo Switch erscheint.