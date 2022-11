Knapp 2 Wochen nach dem Release von Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint am 16. November der Battle-Royale Ableger CoD Warzone 2 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Neben neuen Waffen sticht vor allem die neue Karte Al-Mazrah heraus. Diese bietet ein Wüstensetting und unter anderem eine verbesserte Einbindung von Wasser,

Es gibt Boote und ihr könnt ab sofort auch schwimmen und tauchen. Der Gulag wurde ebenfalls überarbeitet und mit DMZ kommt ein komplett neuer, an Spiele wie Hunt: Showdown oder Escape from Tarkov angelehnter Modus. All das wird im neuen Gameplay-Trailer vorgestellt.