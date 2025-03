Call of Duty Warzone: Legendäre Verdansk-Map kehrt bald zurück - Trailer verrät das Release-Datum

Dass mit Verdansk die allererste und bislang wohl auch legendärste Map in Call of Duty Warzone zurückkehren würde, war schon länger bekannt. Nun wurde aber endlich das offizielle Release-Datum verkündet – im Rahmen eines neuen Trailers.



Call of Duty: Warzone ist Free2Play und für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Mobile verfügbar.