Call of the Wild: The Angler lässt uns in einer Open World auf Fischfang gehen

21.06.2022 21:00 Uhr

Die Macher des Jagdspiels The Hunter: Call of the Wild liefern mit The Angler nun einen inoffiziellen Nachfolger, der auf ähnliche Tugenden setzt, sich aber komplett auf das Angeln konzentriert. In einer offenen Spielwelt steuern wir diverse Angelspots an, um dann möglichst dicke Fische aus Teichen, Flüssen und Seen zu angeln. Das funktioniert entweder alleine oder im Koop mit bis zu 12 Spieler*innen.

Im Ankümndigungs-Trailer könnt ihr euch einen ersten Überblick zum Spiel verschaffen.



The Hunter: Call of the Wild ist bislang nur für den PC angekündigt, Konsolenversionen sollen aber folgen.