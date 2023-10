Captain Laserhawk: Die Far Cry-Anime-Serie ist jetzt auf Netflix und sieht super abgedreht aus

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ist eine neue animierte Netflix-Serie, die auf dem Blood Dragon-DLC von Far Cry 3 basiert. Die erste Season besteht aus 6 Folgen mit je 20 bis 25 Minuten Spielzeit und ist am 19. Oktober erschienen. In der Serie werden verschiedene Ubisoft-Universen vermischt.

So gibt es einen Frosch, der gleichzeitig Assassine ist, Rayman tritt als Maskottchen auf und andere Charaktere aus Far Cry, Watch Dogs und Co. sind ebenfalls vertreten. Die Geschichte dreht sich um Dolph 'Captain' Laserhawk, der in einen Aufstand gegen einen Megakonzern gerät, der über die futuristische Stadt Eden herrscht.