Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Exklusiver Blick auf Episode: New Hero

13.06.2020 12:00 Uhr

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions können wir die Geschichte von Tsubasa Ohzora nachspielen. Wer möchte, darf aber auch in den Episode: New Hero-Modus springen und selber zum Fußballsuperstar aufsteigen. Wir haben uns den Modus für euch angeschaut!



Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint am 28. August 2020.