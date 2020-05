Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Im August könnt ihr den Fussball-Anime selbst spielen

26.05.2020 16:50 Uhr

Viele Fans der alten Anime-Zeit auf RTL 2 werden sich sicherlich noch an Captain Tsubasa oder Kickers erinnern können. Das dazugehörige Spiel hat jetzt einen Release-Termin bekommen.

Wie der Trailer zeigt, wird Captain Tsubasa: Rise of New Champions am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen. Wie auch im Anime werdet ihr neben dem normalen Fussball-Spiel auch Spezialfähigkeiten nutzen können, die sehr actionreich inszeniert sind.

Abgerundet wird das Spektakel durch einen Story-Modus in dem ihr die Geschichte des Anime nachspielen könnt.