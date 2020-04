Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Trailer stellt deutsche Spieler vor

24.04.2020 10:12 Uhr

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions bekommen Fans der kultigen Anime-Reihe die Chance, eine waschechte Fußball-Simulation zu erleben. Neben dem bekannten Fußball-Gameplay soll es aber auch die gewohnte Action und die abgedrehten Torschüsse geben, die wir aus der Serie gewohnt sind. Ein Trailer stellt jetzt die deutschen Spieler vor, mit denen wir den Platz unsicher machen können.