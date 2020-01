Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Trailer stellt Fußballspiel um den beliebten Anime vor

21.01.2020 14:46 Uhr

Völlig überraschend stellte Bandai Namco mit dem ersten Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions ein Spiel rund um den beliebten Anime an.

Dabei erwartet euch ein waschechtes Fußballspiel, das durch eine Anime-Optik besticht. In feinster Kickers-Manier könnt ihr zudem Spezial-Fähigkeiten wie den legendären Tigerschuss anwenden.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch im Laufe des Jahres für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.