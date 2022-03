Captain Tsubasa - Trailer enthüllt DLC-Pass und neue Story-Route für das Anime-Fußballspiel

30.03.2022 17:36 Uhr

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist vor über anderthalb Jahren erschienen, aber jetzt wurden doch noch DLC-Pläne angekündigt.

Gratis-Update: Zunächst einmal gibt es ab heute ein kostenloses Update. Dieses beinhaltet eine neue Story-Route rund um den Fußball-Club Hirado MS. Hier erlebt ihr die Geschichten von Hiroshi Jito und Mitsuru Sano und seid dabei, wie die beiden ihre Fußball-Karriere zu neuen Höhen bringen. Zusätzlich dazu kommt noch der Freestyle-Modus dazu. In diesem spielt ihr mit Items und feuert so noch actionreicher die Bälle in die Tore des gegnerischen Teams. Diese Inhalte sind ab sofort kostenlos verfügbar.

Neuer DLC-Pass: Aber es kommt auch noch ein kostenpflichtiger DLC. Dieser ist ein Missions Pass und bringt in drei Wellen gleich neun neue Charaktere (je drei pro Welle) mit eigenen IF-Storys mit sich. In der ersten Episode namens "Rising Star" bekommt ihr je drei Missionen mit Storys für Karl Heinz Schneider, Taro Misaki und Hikaru Matsuyama. Als Belohnung für die Erfüllung aller Missionen bekommt ihr Stern-Charaktere für euer Team.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist erhältlich für PS4, Switch und PC. Mehr zum Spiel erfahrt ihr im GamePro-Test.