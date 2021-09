Chernobylite - Trailer feiert den Release der Konsolenversionen des Survival-Shooters

28.09.2021 18:05 Uhr

Chernobylite ist der perfekte Titel für alle, die noch bis nächstes Jahr auf das kommende Stalker 2 warten müssen.

In Chernobylite kehrt der Protagonist in die radioaktive Sperrzone Tschernobyl zurück, um seine Freundin zu retten. Um dies Ziel zu erreichen, muss er eine nonlineare Geschichte aufdecken, die sich auch ohne euer Einwirken teilweise entfaltet. Um die First-Person-Kämpfe besser zu bestehen, könnt ihr NPCs als Kumpane rekrutieren.

Chernobylite sticht besonders durch den atmosphärischen Artwork-Stil hervor, der die gefährliche Zone von Tschernobyl als fast ganz und gar von der Natur in Beschlag genommenes Gebiet interpretiert. Das Spiel erschien am 28. September endlich auch für PS4 und Xbox One.