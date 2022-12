Mit Children of Silentown erscheint bereits am 11. Januar für PlayStation- und Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC ein düsteres Adventure von Publisher Daedalic. Im Spiel erleben wir die Geschichte eines kleinen Mädchens namens Lucy, die in einem Wald voller Monster aufgewachsen ist. In letzter Zeit verschwinden hier fortlaufend Personen und Lucy will dem Spuk ein Ende bereiten und macht sich auf die Suche nach dem Übeltäter.