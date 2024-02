Children of the Sun sieht wie eine Mischung aus Sniper Elite und Superhot aus

Children of the Sun ist ein neuer Third-Person-Shooter, der auf eine einzigartige Mechanik setzt und so eher als eine Art Rätselspiel funktioniert.

Als namenloses Mädchen versucht ihr, einen kompletten Kult inklusive Anführer auszuschalten. Pro Level habt ihr dafür aber nur eine einzige Kugel im Gewehr. Deren Flugbahn dürft ihr aber ändern, wenn sie auf ein Hindernis gestoßen ist. So könnt ihr von Kultistin zu Kultist springen, Fallen auslösen und voranschreiten.

Children of the Sun hat noch keinen Releasetermin, allerdings könnt ihr das Spiel auf Steam schon jetzt mit einer Gratis-Demo ausprobieren.