Chivalry 2 - Neue Inhalte für das PS Plus-Gemetzel im Trailer

Chivalry 2 ist eines der drei PS Plus Essential-Games im April. Mit einem Trailer wurden jetzt neue Inhalte für den Mittelalter-Multiplayer angekündigt. So gibt es eine neue Klasse, eine schicke Map und Crossplay-Parties. Das Update sollte eigentlich zum PS Plus-Start am 2. Mai erscheinen, wurde aber um wenige Tage verschoben.

In Chivalry 2 könnt ihr an epischen Mittelalter-Schlachten mit bis zu 64 Spieler*innen teilnehmen. Ihr belagert Burgen, stürmt Dörfer und tretet in der Arena an. Gespielt wird dabei aus der Ego-Perspektive, was die Gefechte chaotischer und immersiver machen soll.