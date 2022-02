Chrono Cross: Trailer enthüllt Remaster des PS1-Klassikers

von David Molke,

10.02.2022 13:42 Uhr

Chrono Cross erscheint noch einmal als HD-Remaster in der Radical Dreamers-Edition. Am 7. April kehrt der RPG-Klassiker aus PS1-Zeiten auf die Nintendo Switch, PS4, Xbox One und den PC zurück. Das wurde gestern bei der umfangreichen Nintendo Direct angekündigt.