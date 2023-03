Cities: Skylines - Trailer stellt neues Update mit Community-Inhalten und neuen Radios vor

Die beliebte Städtebau-Simulation Cities: Skylines bekommt neue, kostenlose Inhalte mit dem World Tour - The Last Stop-Update. Der erste Teil des Updates erscheint am 22. März und bringt neben einigen neuen Radiosendern von der Community erstellte Inhalte ins Spiel. Shopping Malls, Sports Venues und Africa in Miniature liefern allesamt neue, einzigartige Gebäude, mit denen ihr eure Städte diverser gestalten könnt.

Die zweite Welle folgt dann im Mai. Diese kommt erneut mit neuen Radiosendern und drei Inhalts-Packs: Industrial Evolution, Railroads of Japan und Brooklyn & Queens geben euch noch mehr Möglichkeiten, eure Metropolen zu individualisieren.