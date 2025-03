Clair Obscur: Expedition 33 hat das Zeug zum RPG-Highlight

Clair Obscur: Expedition 33, das am 24. April 2025 für Xbox Series, PS5 und PC erscheint, macht eigentlich gar nicht so viel neu. Trotzdem hat uns der Titel in der ersten Anspielsession regelrecht umgehauen.

Die Geschichte, die Gefechte, die Welt, die Figuren - wir wissen gar nicht, wo wir bei diesem Brett anfangen sollen. Deswegen versuchen wir es einfach einmal ganz in Ruhe.

In dieser Vorschau zeigen wir euch, warum Expedition 33 eine der größten Gaming-Überraschung des Jahres werden könnte - wenn es das Niveau der drei bis vier Stunden aus der Preview-Version halten kann.

Die ausführliche Preview von Dennis findet ihr übrigens unter dem Link, wenn ihr noch eine zweite Meinung lesen wollt.