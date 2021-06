Clid the Snail - Sony enthüllt PlayStation-exklusiven Twin-Stick-Shooter aus Spanien

01.06.2021 13:05 Uhr

Clid the Snail wirft euch in einen Krieg der besonderen Art und Weise. Ihr schlüpft in die Rolle der titelgebenden Schnecke Clid und zieht in den Kampf. Das Ganze wird zu einem wilden Twin Stick-Shooter, der Erinnerungen an Titel wie Housemarques Nex Machina, Diablo 3 oder das kommende The Ascent weckt.