Clockwork Revolution: Das wird ja ein richtiges Rollenspiel - und ein Shooter!

Clockwork Revolution will auf PC und Xbox Series eine sehr ambitionierte Idee umsetzen: Es will CRPGs und moderne AAA-Rollenspiele kreuzen. Das bedeutet: Der Titel will die Komplexität klassischer RPGs mit der Hochglanzinszenierung der AAA-Branche kombinieren.

Gleichzeitig setzt Clockwork Revolution erstmals in der Studio-Geschichte von inXile Entertainment auf Shooter-Gefechte aus der Ego-Perspektive und eine Zeitreisemechanik.

Klingt wie ein wilder Mix, könnte aber ein waschechtes Highlight ergeben. Warum, seht ihr in dieser Vorschau!