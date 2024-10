CoD Black Ops 6 bringt mit Nuketown einen echten Map-Klassiker zurück - Gameplay-Szenen im Trailer

Nuketown ist in der Call of Duty-Multiplayer Historie mittlerweile ein echter Map-Klassiker. Die kompakte Karte auf einem nuklearen Testgelände feierte ihr Debüt im allerersten Black Ops-Spiel und war seitdem in jedem Ableger der Unterrreihe vertreten. Es ist also kein Wunder, dass Nuketown auch in CoD Black Ops 6 vertreten sein wird.

Und das wird ab dem 1. November 2024 der Fall sein, dann bringt Treyarch die Map über ein Update in den Shooter – und macht dieses Black Ops-Spiel damit für viele Multiplayer-Fans erst komplett. Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von der Karte und den actionreichen Matches darauf machen.

CoD Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich.