CoD: Cold War - Gameplay-Trailer zeigt die erste Story-Mission & neue Nahkampf-Mechanik

16.09.2020 22:53 Uhr

Beim offiziellen Livestream zur Playstation 5 wurde neues Gameplay aus CoD: Black Ops: Cold War gezeigt. Im Rahmen der ersten Kampagnen-Mission "Nowhere Left to Run" nehmem wir die Fährte einer wichtigen Zielperson auf.

Dabei infiltrieren Frank Woods, Alex Mason und Russell Adler ein Militär-Flugfeld in der Türkei. Doch als das Attentat durch einen Fehlschuss unserer Sniper misslingt, bricht eine wilde Verfolgungsjagd los.

Der Trailer zeigt eine neue Spielmechanik: Nähern wir uns einem KI-Soldaten an, können wir ihn entweder auf Tastendruck mit einem Finishing-Move erledigen, oder als menschlichen Schild vor uns herschieben.

Danach entledigen wir uns des Gegners, indem wir ihn mitsamt einer scharfen Granate in Richtung Feind schubsen. Ähnliche Takedown-Manöver gab es zum Beispiel in Far Cry 4, in der CoD-Serie sind sie neu.