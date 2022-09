CoD Modern Warfare 2 - Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Auf der Call of Duty Next-Veranstaltung hat Entwickler Infinity Ward den Multiplayer-Modus von Modern Warfare 2, sowie Warzone 2.0, den Nachfolger der populären Free2Play-Battle Royale-Auskopplung von Call of Duty, offiziell enthüllt. Neben zahlreichen Infos zum Spiel gab es auch einen actiongeladenen Trailer zu sehen.

Modern Warfare 2 startet offiziell am 28. Oktober 2022, Warzone 2.0 geht am 16. November an den Start.