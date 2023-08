CoD Modern Warfare 3 - So funktionieren die neuen 'Open Combat Missions'

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Eine Neuerung sind die 'Open Combat Missions', von denen es in der Kampagne mehrere geben soll. Mit einem neuen Trailer wurde jetzt genauer erklärt, wie diese funktionieren.

CoD-Kampagnen sind normalerweise vor allem für lineare Action bekannt. Die einzelnen Missionen lassen nur wenig Spielraum zu, schicken euch dafür aber durch ein toll inszeniertes, cineastisches Abenteuer. Die neuen Aufträge bringen jetzt frischen Wind in diese Formel.

Sie finden nämlich in offenen Gebieten statt. Ihr werdet an einer bestimmten Position ausgesetzt und könnt dann selbst entscheiden, wie ihr vorgeht. Ob ihr also einfach frontal in die Gegner lauft, aus der Ferne einen nach dem anderen ausschaltet oder euch durchschleicht, ist euch überlassen.