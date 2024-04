CoD MW3 + Warzone Season 3 - Das steckt im BlackCell-Upgrade für den Battle Pass

Am 3. April starten Call of Duty MW3 und Warzone in die dritte Season. Das bedeutet auch einen neuen Battle Pass samt BlackCell-Upgrade, falls ihr tiefer in die Tasche greifen wollt. Was ihr für die zusätzlichen Euro alles erhaltet, zeigt der Trailer.

Grob zusammengefasst sind folgende Inhalte im BlackCell-Upgrade:

- Operator-Skins (u.a. Snoop Dawg)

- neuer Operator: Stasis

- Blueprints

- Battle Pass und 20+ Tier Skips

- 1.100 CoD Punkte

- Granaten-Skin

- Finishing Move