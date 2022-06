CoD Warzone bekommt überraschend eine neue Map und sie heißt Fortune’s Keep

15.06.2022 17:09 Uhr

Call of Duty: Warzone gibt im neuesten Trailer einen Einblick in die neue Map Fortune's Keep. Dank dem Video sehen wir die Örtlichkeiten, die sich rund um eine kleine Insel mit einem Städtchen, einer Schmugglerbucht und einem Anwesen drehen.

Fortune's Keep stellt nach Rebirth Island die zweite kleine Karte für CoD: Warzone dar. Ihr bekommt nun also auch zur neuen Haupt-Map Caldera eine kleinere Variante, um Gefechte auf ganz engem Raum zu führen. Der karibische Stil bleibt bei Fortune's Keep erhalten.

Neben Warzone gibt es aber gerade viele weitere Neuigkeiten zur Call of Duty-Reihe. So startet am 28. Oktober Call of Duty: Modern Warfare 2 und dann steht danach noch Warzone 2 in den Startlöchern, das einige Neuerungen mit sich bringen wird.