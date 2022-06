von David Molke,

29.06.2022 13:19 Uhr

Code: To Jin Yong setzt die Häkchen an den richtigen Stellen: Chinesische Martial Arts, die als Ode an den wahrscheinlich berühmtesten Wuxia-Autoren gedacht ist, Open World, AAA und noch dazu in der Unreal Engine 5. Der erste Trailer ist zwar weit von einem finalen Look entfernt, sieht aber auf jeden Fall schon einmal ziemlich beeindruckend und vielversprechend aus.