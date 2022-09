Conan Exiles - Age of Sorcery: Launch-Trailer zum XXL-Update zeigt den Preis für dunkle Magie

Conan Exiles ist ein Survival-MMO in der Welt von Conan dem Barbaren. Mit Age of Sorcery ist kürzlich das bisher größte Gratis-Update seit dem Launch 2018 erschienen. Bei den neuen Inhalten dreht sich alles um die dunkle Magie. Um Zauber zu wirken, müsst ihr Rituale durchführen und Seelen opfern. Je tiefer ihr in die Zauberei einsteigt, desto mächtiger werdet ihr. Die Nutzung der Magie hinterlässt aber auch Spuren an eurem Charakter.

Darüber hinaus wurde das Bau-System überarbeitet und ist jetzt zugänglicher als je zuvor. Erstmals gibt es auch einen Battle-Pass, über den neue Items und Kostüme freigespielt werden können. Age of Sorcery ist am 1. September gratis für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC erschienen.