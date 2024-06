Concord gibt uns im Cinematic Trailer einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Multiplayer-Shooters

In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai hat Sony gleich zwei neue Trailer zu Concord gezeigt. Während wir in dem einen endlich Gameplay zum Multiplayer-Shooter zu sehen bekamen, erleben wir in diesem Trailer hier eine wilde Bar-Szene mit einigen Charakteren. Das soll uns einen Vorgeschmackt auf die Story geben, die nach dem Release jede Woche mit neuen Filmsequenzen erweitert wird – neue Maps, Modi und Charaktere soll es ebenfalls per Updates geben.

Concord ist ein Multiplayer-Shooter, der in der Concord-Galaxie angesiedelt ist und uns als Freegunner in 5vs5-Matches schickt. Die wählbaren Charaktere besitzten einzigartige Fähigkeiten und Persönlichkeiten. Einen Release gibt es noch nicht, aber das Spiel erscheint für PC und PS5.