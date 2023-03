Copy: Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Counter-Strike 2 ist offiziell angekündigt und wird im Sommer 2023 das aktuelle CS:GO ablösen. Ein erster Technik-Test für das neue Spiel läuft auch schon und nach und nach sollen bis zum Release immer mehr Spieler daran teilnehmen. Der Multiplayer-Shooter nutzt die Source 2 Engine und bringt damit jede Menge technische Verbesserungen, die sich auch aufs Gameplay auswirken. Was uns in Counter-Strike 2 erwartet, was sich für CS:GO-Spieler ändert und ob das neue Tick-Raten-System vielleicht zu viel verspricht, schauen wir uns in diesem Video an.