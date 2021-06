Coromon - Gameplay-Trailer zum Pokémon-like für iOS und Android

25.06.2021 15:48 Uhr

Coromon sieht nicht nur aus wie Pokémon, es spielt sich auch so. Etwa 120 kleine Monster gibt es im Spiel zu fangen, die wir dann in Kämpfen gegen NPCs aber auch in Online-Gefechten mit anderen Spielern einsetzen können. Anders als Pokémon legt Coromon aber viel mehr Wert auf eine "intensive" Geschichte - Vergleiche werden auch zu The Legend of Zelda oder Golden Sun gezogen.

Das Besondere: Im Gegensatz zu Pokémon könnt ihr die Statuspunkte der Coromon mit jedem Levelanstieg selbst verteilen. Außerdem soll es mehrere Farbvarianten der Coromon geben, während es in Pokémon meist nur die farbveränderte Shiny-Variante gibt.

Coromon erscheint Anfang 2021 für Nintendo Switch, Android, iOS und PC.