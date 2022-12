Habt ihr euch je die Frage gestellt, wie GTA Vice City ausgesehen hätte, wenn echte Schauspieler*innen die Hauptfiguren gemimt hätten? Nein? Egal, Crime Boss Rockay City beantwor

Mit dabei sind Michael Madsen (Reservoir Dogs, Kill Bill), Kim Basinger (L.A. Confidential, 8 Mile), Michael Rooker (Guardians of the Galaxy, The Walking Dead), Danny Glover (Lethal Weapon), Danny Trejo (From Dusk Till Dawn, Machete), Vanilla Ice (Ice Ice Baby) und Chuck Norris (zahlreiche Witze) in deutlich verjüngten Versionen. Wusstet ihr eigentlich, dass Chuck Norris Drehtüren zuschlagen kann?