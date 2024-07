Crunchyroll kündigt die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 für 2025 mit einem neuen Trailer an

Streaminganbieter Crunchyroll veröffentlicht den offziellen Trailer zur zweiten Staffel des beliebten Hit-Animes "Die Tagebücher der Apothekerin".

Um was geht's in der Anime-Serie? In "Die Tagebücher der Apothekerin" steht ein junges Mädchen namens Mao Mao im Mittelpunkt in der Geschichte. Aufgrund bestimmter Geschehnisse und ihrer Unachtsamkeit wird sie entführt und an den Inneren Palast am Kaiserhof verkauft. Zu Beginn ist sie nur als einfache Magd eingestellt wie alle anderne jungen Mädchen, aber durch ihre Bildung, ihren Scharfsinn und ihr Wissen über Gift- und Heilkräutern, steigt sie im Anwesen auf. Dabei wird ein junger Herr namens Jinshi auf sie aufmerksam.

Die zweite Staffel soll ebenfalls genau wie die erste Staffel vom japanischen Animationsstudio Toho Animation produziert werden und die Geschichte rundum die Gift-besessene Mao Mao und den jungen Herren Jinshi weiterführen.