Crunchyroll kündigt mit neuem Trailer zum Demon Slayer-Film ein grobes Releasedatum an

Crunchyroll hat einen neuen Trailer zum kommenden Film Demon Slayer: Infinity Castle veröffentlicht, der den gleichnamigen Arc der Manga-Serie abdeckt. Der Manga zu Demon Slayer, in Japan auch als Kimetsu no Yaiba bekannt, ist bereits seit 2020 beendet und der Anime hat bisher vier Staffeln und drei Filme erhalten. Die letzten beiden Arcs - Infinity Castle und Sunrise Countdown - sollen zu einer Trilogie zusammengefasst werden und die Geschichte von Tanjirō und seiner Schwester Nezuko abschließen.

Worum geht es in Demon Slayer? Demon Slayer erzählt die Geschichte des Jungen Tanjirō Kamado, der ein Heilmittel für seine Schwester Nezuko finden will, die in einen Dämon verwandelt wurde. Dabei wird er zu einem Dämonenjäger und tritt einer Elitetruppe von Dämonenjäger*innen bei, um nicht nur das Heilmittel, sondern auch den Mörder seiner Familie zu finden.

Der neue Filmtrailer zum Infinity Castle-Arc ist ein Zusammenschnitt bereits bekannter Szenen aus der letzten Episode der vierten Staffel, in der alle Säulen noch einmal mit ihren Techniken gezeigt werden. Im Infinity Castle von Antagonist Muzan müssen sich die einzelnen Säulen mächtigen Feinden und den Monden des Schurken stellen.

Es gibt also keine neuen Szenen aus dem Film. Dafür gibt Crunchyroll mit dem Trailer das ungefähre Erscheinungsdatum des Films bekannt: 2025 soll er in die Kinos kommen. Ein deutscher Kinostart ist noch nicht bekannt.