Crunchyroll veröffentlicht deutschen Trailer zur neuen Public School-Arc Staffel von Black Butler

Black Butler (Kuroshitsuji) ist seit diesem April mit einer neuen Staffel zurück, die die Public School-Arc abdeckt.

In dieser Arc erhält der junge Graf Ciel Phantomhive einen Brief der Königin Victoria. Dort bittet sie ihn, dem mysteriösen Verschwinden der Studenten des Weston-Kollegs nachzugehen. Einer der vermissten Studenten namens Derrick ist ein Verwandter der Königin. Mit dieser Bitte brechen Ciel und sein dämonsicher Butler Sebastian zum College auf und versuchen, das Geheimnis der vermissten Studenten*innen zu lösen.

Dort angekommen, infiltriert Ciel mit Sebastian die Schule und lernt dabei die sogenannten Prefects kennen, die einzigen Schüler*innen, die den Direktor selbst schon einmal gesehen haben und ihn treffen dürfen.

Um was geht es aber in Black Butler? Black Butler erzählt die Geschichte des 13-jährigen Jungen Ciel Phantomhive, der in einer lebensgefährlichen Situation einen Pakt mit einem Dämon namens Sebastian Michaelis geschlossen hat. Mit Sebastian an seiner Seite möchte Ciel sich an diejenigen rächen, die seine Eltern umgebracht haben und ihn gefolter haben. Als Bezahlung für seine Dienste darf der Dämon am Ende seine Seele verschlingen.

Die Public School-Arc Staffel ist seit April 2024 auf Crunchyroll verfügbar und ist mit 11 Folgen bereits abgeschlossen. Alle Folgen sind komplett auf Deutsch oder in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln verfügbar.