Crunchyroll hat einen neuen Isekai-Anime angekündigt, der einen ganz besonderen Protagonisten hat: Den roten Power Ranger. In "The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World" steht der rote Power Ranger, Togo Asagaki im Mittelpunkt der Geschichte. Er war ein Teil des heldenhaften Ranger-Teams, das im finalen Kampf gegen eine böse Organisation gekämpft hatte. Um den Sieg zu sichern und die Welt zu retten, hat sich Togo Asagaki im Kampf geopfert und verstarb.

Glücklicherweise meinte das Schicksal es gut mit ihm und er wurde in einer anderen Welt wiedergeboren. Als Kizuna Red macht er sich als Abenteurer auf dem Weg seine neue Heimatwelt zu erkunden und Menschen in Not zu helfen. Dabei sind seine Kampferfahrung als ehemaliger roter Power Ranger und sein schicksalhaftes Treffen mit der hexe Idola Avom von großem Nutzen.

The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World hat bisher kein genaues Releasedatum, bislang wissen wir nur grob, dass es im Januar 2025 losgeht. Der Anime wird auf Crunchyroll erscheinen und von Animastionstudio Satelight, die in der Vergangenheit an Serien wie Symphogear und Macross gearbeitet haben, produziert. Die Episodenzahl ist im Moment nicht bekannt, aber laut dem Trailer und Crunchyroll wird der neue Isekai-Anime japanische Originalsprachausgabe mit deutschen Untertiteln haben.