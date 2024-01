Cult of the Lamb: Das Action-RPG bekommt Knarren, Bier und Techtelmechtel per Gratis-Update

Der abgedrehte Mix aus Aufbaustrategie und Roguelike Cult of the Lamb bekommt am 16. Januar ein weiteres, umfangreiches Gratis-Update spendiert. Mit Sins of the Flesh soll das Management eures Kults mehr Tiefe erhalten. Einzelne Anhänger*innen können etwa weiter verbessert werden.

Darüber hinaus gibt es neue Gebäude und Items, die das Leben in eurem Kult nochmal eine Spur abwechslungsreicher gestalten sollen. Neu ist auch die Möglichkeit, dass sich zwei Anhänger*innen fortpflanzen und so euren Kult vergrößern, ohne dass ihr aktiv nach neuen Rekruten suchen müsst.