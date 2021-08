Cult of the Lamb - Dungeon-Crawler mischt Aufbau-Sim mit dunklen Ritualen

26.08.2021 12:40 Uhr

In Cult of the Lamb schlüpfen wir in die Rolle eines süßen kleinen Lammes, das von einer mysteriösen Entität besessen ist und einen satanischen Kult gründet. In dem Dungeon-Crawler sammeln wir Ressourcen, um unseren Kult auszubauen, Gebäude zu errichten, dunkle Rituale durchzuführen und die Anzahl unserer Gefolgsleute zu erhöhen, um der ultimative Kult zu werden.