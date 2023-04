Cult of the Lamb - Neuer Trailer kündigt kostenloses Content-Update an

Der beliebte Indie-Hit Cult of the Lamb bekommt am 24. April ein kostenloses Update namens Relics of the Old Faith mit vielen neuen Inhalten spendiert. Neben einer neuen Geschichte rund um ein mysteriöses Wesen, das dem Lamm Relikte vermacht und so neue Fähigkeiten im Kampf freischaltet gibt es schwere Angriffe, die die Scharmützel abwechslungsreicher gestalten sollen.

Der Aufbau-Strategie-Teil des Titels bekommt ebenfalls ein paar neue Features. Dank neuer Zelte haben jetzt mehr Kultisten Platz, die außerdem in neuen Formen wie Drachen oder Pinguinen daherkommen.