Custom Mech Wars bewirbt sich um den Titel 'Abgedrehtester Trailer aller Zeiten'

Schon bei der Ankündigung Ende August war klar, dass die Skurrilität ein zentraler Aspekt des Third-Person-Shooters Custom Mech Wars sein wird. Mit dem neuen Trailer setzen die Entwickler*innen von 3D Publisher und Bandai Namco aber nochmal einen drauf.

In den knapp acht abgedrehten Minuten passiert so viel, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Schaut euch das Video am besten selbst an. Die größte Stärke des Spiels soll der Mech-Builder sein, der euch kaum Grenzen setzt. Ob eine riesige Waffe mit nackten Beinen oder ein Roboter, der komplett aus Autos besteht, hier ist wirklich alles möglich.

Einen Releasetermin gibt es im Trailer ebenfalls. Custom Mech Wars erscheint demnach am 14. Dezember für PS5 und PC.