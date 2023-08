Custom Mech Wars sieht aus wie Armored Core - aber mit voll aufgedrehtem Chaos-Regler!

3D Publisher und Bandai Namco haben mit Custom Mech Wars einen neuen Third-Person-Shooter für PS5 und PC angekündigt, der noch 2023 erscheinen soll. Wie es der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen Titel aus dem Mecha-Genre, ihr zieht also mit riesigen Kampfrobotern in die Schlacht.

Custom Mech Wars geht bei der Erstellung der Mechs aber nochmal mindestens einen Schritt weiter als andere Genre-Vertreter wie das kürzlich erschienene Armored Core 6. Ihr habt bei der Ausrüstung eures Kampfanzugs nämlich nahezu unendlich viele Möglichkeiten.

So lassen sich abgedrehte Kreationen wie ein Panzer auf zwei Beinen, ein Mech, der komplett aus Waffen besteht oder ein Turm aus Güterzügen realisieren. Mit denen könnt ihr dann alleine oder Online im Koop in groß angelegten Missionen antreten.