DanDaDan Season 2-Trailer zeigt den bisher größten Plottwist im Anime in der nächsten Staffel

Am 21. Dezember 2024 wurde beim diesjährigen Jump Festa der Trailer zur kommenden neuen Staffel von DanDaDan gezeigt. Fans dürfen sich darauf freuen zu sehen, was sie in der nächsten Staffel der beliebten Supernatural-Serie erwarten und dieses Mal steht der Kindheitsfreund von Momo und abgedrehter Oberschüler Jiji im Mittelpunkt der Ereignisse.

Jijis Haus scheint von einem Geist heimgesucht zu werden, der einen großen Hass auf Menschen hegt. Dabei müssen sich Okarun, Momo und ihre Freund*innen sich nicht nur dem Geist stellen, sondern auch Jiji, der von ihm bessesen wird. Der herkömmliche Oberschüler ohne besondere Fähigkeiten oder übernatürlichen Kräften wird plötzlich zum Schurken und Antagonisten der nächsten beiden Arcs in DanDaDans Season 2!