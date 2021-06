Dark Pictures: House of Ashes - Neuer Trailer verrät das Release-Datum

10.06.2021 21:15 Uhr

Auf dem Summer Game Fest haben Bandai Namco und Supermassive Games einen neuen Story-Trailer zu House of Ashes, dem dritten Teil der Dark Pictures Anthology-Serie veröffentlicht. Darin erfahren wir ein bisschen mehr über das, was im Spiel passiert. House of Ashes schickt als Gruppe von US-Soldaten in den Irakkrieg aus dem Jahre 2003. Unser Ziel: Ein unterirdisches Lager voller Chemiewaffen aufstöbern und zerstören. Dabei brechen wir allerdings in eine unterirdische Tempelanlage ein und werden von gefährlichen Spezies gejagt.



Dark Pictures: House of Ashes erscheint am 22. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.