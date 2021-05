20.05.2021 18:30 Uhr

Mit House of Ashes erscheint noch 2021 der dritte Teil der The Dark Pictures Anthology. Im Koop-Abenteuer von Entwickler Supermassive Games begleiten wir eine Gruppe Soldaten im Irakkrieg, die sich nach einem Erdbeben durch einen unterirdischen Tempel kämpfen müssen. Im neuen Trailer wird gut die beklemmende Stimmung vermittelt, die sicher den ein oder anderen an den Horrorstreifen "The Descent - Abgrund des Grauens" erinnert.

House of Ashes könnt ihr zum Release auf PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC spielen. Erstes Gameplay zum Spiel wird laut Trailer am 27. Mai um 18 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht.