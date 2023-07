Das beste Spiel einer beliebten RPG-Reihe kommt auf PS4 und Switch – und ist nicht einmal ein RPG

Mit Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition erscheint am 20. Juli der am besten bewertete Teil der RPG-Reihe als Remaster für PS4, PC und Switch. Es handelt sich dabei allerdings nicht um ein klassisches Rollenspiel, sondern eher um ein Puzzle-Adventure.

Dabei müsst ihr eure Armee richtig anordnen, um Angriffe und Effekte auszulösen und Synergien zu nutzen. Die Definitve Edition bringt neue Inhalte, Charakter-Porträts, viele Qualitäts-Verbesserungen und einen vollständig überarbeiteten und ausbalancierten Online-Modus.