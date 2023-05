Das erste Alan Wake 2-Gameplay zeigt auch eine neue Protagonistin

13 Jahre nach dem ersten Teil erscheint am 17. Oktober mit Alan Wake 2 endlich die langerwartete Fortsetzung des Mystey-Horrorspiels. Erneut schlüpft ihr dabei in die Rolle des namensgebenden Schriftstellers, der langsam in den Wahnsinn abdriftet.

Zusammen mit dem Releasedatum wurde jetzt neues Gameplay enthüllt, in dem auch eine zweite Spielfigur zu sehen ist. Dabei handelt es sich um eine FBI-Agentin. Wie diese mit Alan Wake in Verbindung steht, ist bisher unbekannt. Im Gegensatz zum Original soll Teil 2 mehr in Richtung Survival-Horror gehen.