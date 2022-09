Das JRPG-Remake The Legend of Heroes: Trails from Zero zeigt sich im Trailer

Mit The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint ein weiteres tolles JRPG-Remaster aus der langjährigen The Legend of Heroes-Reihe. Trails from Zero spielt zeitlich vor den über die letzten Jahre veröffentlichten Trails of Cold Steel-Spielen, die bereits für die Nintendo Switch erhältlich sind. Ab dem 30. September könnt ihr den Titel auf PlayStation 4, Nintendo Switch oder dem PC zocken.

Trails from Zero spielt in einem relativ kleinen Teil der Spielwelt, in der auch die Cold Steel-Titel angesiedelt sind. Wer also nicht zu viele Stunden in ein Rollenspiel mit massiver Oberwelt investieren möchte, ist hier genau richtig. Auch für das Kampfsystem ist kein Doktorabschluss nötig. Wer nach einem überschaubaren JRPG mit toller Story sucht, sollte sich Trails from Zero definitiv einmal ansehen.