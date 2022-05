Das Mittelalter von The Valiant sieht aus wie ein Fest für Strategiespieler

von Peter Bathge,

17.05.2022 16:22 Uhr

Mit einem bildgewaltigen Rendertrailer schlägt The Valiant im Strategiegenre auf. Macht euch bereit für zwei Minuten atmosphärische Mittelalterschlachten. Dicke Rüstungen, breite Schwerter, mit viel Getöse aufeinander prallende Schlachtreihen und fette Belagerungen: Ritterherz, was willst du mehr?

In dem Echtzeitstrategiespiel schlüpft ihr in die Rolle eines Ex-Kreuzritters, um im Spätmittelalter eure Finger an Bruchstücke eines alten Artefakts zu kriegen. Dabei steuert ihr eine kleine Kampftruppe, die im Nahkampf den Gegnern aufs Maul haut und die groß inszenierte Story-Kampagne vorantreibt.

Gamestar durfte The Valiant für eine Preview bereits vorab in Augenschein nehmen und mit den Entwicklern Kite Games sprechen. Dabei offenbarte sich das Bild eines klassischen RTS-Titels, der das Herz am richtigen Fleck hat und besonders Fans von Kingdom Come oder ähnlichen Mittelalterspielen anspricht. Wie sich die taktischen Gefechte genau spielen, davon dürft ihr euch noch 2022 selbst überzeugen, denn der Release ist für dieses Jahr auf PC, PlayStation und Xbox geplant.