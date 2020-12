Das nächste Mass Effect hat einen ersten Trailer

11.12.2020 03:50 Uhr

Das nächste Spiel der Mass Effect-Reihe war zwei kein Geheimnis mehr, trotzdem kam der Trailer während The Game Awards 2020 recht unerwartet. Mit dem simplen Titel "The Next Mass Effect" zeigt der erste Teaser mit stimmungsvoller Musik, wohin die Reise nach Mass Effect: Andromeda und Mass Effect: Legendary Edition hingeht. Zu sehen ist auch eine alte Bekannte, die eine Rückkehr zur Shepard-Timeline andeuten könnte.

Einen Release-Zeitraum oder Plattformen gibt es noch nicht: