Das neue Prince of Persia ist richtig gut und ihr könnt jetzt eine Gratis-Demo ausprobieren

Nach knapp 14 Jahren ohne neuen Ableger steht das Comeback von Prince of Persia kurz bevor. Ihr habt ab sofort die Möglichkeit, das Abenteuer mit einer Gratis-Demo auszuprobieren.

Kollege Kevin konnte The Lost Crown, das am 18. Januar für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erscheint, schon durchackern und zeigt sich in seinem Test positiv überrascht. Der Ausflug ins Metroidvania-Genre ist gelungen und überzeugt mit ein paar spannenden Ideen und spaßigen Kämpfen.

Tatsächlich spielt ihr im neuen Titel gar nicht den namensgebenden Prinzen. Stattdessen müsst ihr ihn retten und dafür durch eine Vielzahl abwechslungsreicher Level reisen, Gegner besiegen und kleinere Rätsel lösen.